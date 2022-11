Wirtschaftspolitik : Annäherung an EU? Premier Sunak dementiert Brexit-Lockerung

Annäherung an EU? Premier Sunak dementiert Brexit-Lockerung

«Ich habe für den Brexit gestimmt, ich glaube an den Brexit»: der britische Premier Rishi Sunak. Foto: Jacob King/PA Wire/dpa

London In einem Medienbericht heißt es, der britische Premier Sunak wolle wieder näher an die EU rücken, gar einen Vertrag nach Schweizer Vorbild anstreben. Der Regierungschef dementiert.

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat eine Wiederannäherung an EU-Regeln scharf abgelehnt. „Unter meiner Führung wird das Vereinigte Königreich keine Beziehung zu Europa anstreben, die auf der Angleichung an EU-Gesetze beruht“, sagte Sunak auf einer Industriekonferenz. „Ich habe für den Brexit gestimmt, ich glaube an den Brexit und ich weiß, dass der Brexit gewaltige Vorteile und Möglichkeiten für dieses Land liefern kann und bereits geliefert hat.“