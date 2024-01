Ringen um Frieden Annalena Baerbock betreibt feministische Außenpolitik bei Warlords

Die feministische Außenpolitik kommt an ihre Grenzen, wenn es ausschließlich Männer sind, die darüber entscheiden, ob es Krieg gibt oder Frieden. Das ist in einem Konflikt der Fall, in dem Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) vermitteln will: Der Krieg im Sudan, wo zwei Generäle seit April 2023 um die Macht kämpfen. Auf der einen Seite steht De-facto-Staatschef Abdel Fattah al-Burhan, auf der anderen Seite dessen früherer Stellvertreter Mohamed Hamdan Daglo, „Hemedti“ genannt, Milizenführer der sogenannten Rapid Support Forces (RSF). Die Bilanz nach einem dreiviertel Jahr: Mindestens 13.000 Tote und mehr als sieben Millionen Vertriebene.