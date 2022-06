Terrorismus : Anschlag auf Sikh-Tempel in Kabul: Einsatz beendet

Kabul- Bewaffnete attackieren eine Sikh-Gebetsstätte in Kabul. In dem von militanten Islamisten regierten Afghanistan wird das Leben für die ohnehin nur noch winzige Glaubensgemeinde immer gefährlicher.

Ein Sikh-Tempel in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Samstag Ziel eines Terroranschlags geworden.

Mehrere Explosionen und Schüsse

Religiöse Minderheiten: Weniger als 60 Mitglieder

Einige politische Beobachter deuteten den Anschlag als Reaktion auf kürzlich geäußerte Kommentare eines indischen Politikers über den Propheten Mohammed, welche der IS als beleidigend errachtete. Nach diplomatischen Annäherungen zwischen der afghanischen Taliban-Regierung und Indien hatte das IS-Propagandamazagin „Voice of Khurasan“ die Taliban in einem auf englisch erschienenen Artikel als „polytheistisch“ bezeichnet, also einer Anbetung vieler Götter wie im Hinduismus bezichtigt.