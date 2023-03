Türkei : Anti-Erdogan-Bündnis berät über Aufstellung im Wahlkampf

Gilt als möglicher Herausforderer von Recep Tayyip Erdogan: Kemal Kilicdaroglu, Chef der linksnationalen Partei CHP. Foto: Bradley Secker/dpa

Istanbul Wer tritt bei der Wahl in der Türkei am 14. Mai gegen Recep Tayyip Erdogan an? Das sogenannte Sechser-Bündniss verhandelte mehrere Stunden, einen Namen gibt es bisher immer noch nicht.



Einen Tag nach der Bestätigung des Termins für die Wahlen in der Türkei hat sich das stärkste Oppositionsbündnis in Ankara getroffen.

Die Vertreter des sogenannten Sechser-Bündnisses verhandelten mehr als fünf Stunden, dem Vernehmen nach soll es dabei um die Frage gehen, wer als gemeinsamer Kandidaten gegen den amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ins Rennen geht.

Als mögliche Herausforderer gelten der Chef der linksnationalen Partei CHP, Kemal Kilicdaroglu, der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu und der Bürgermeister von Ankara, Mansur Yavas (beide ebenfalls CHP). Die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen sollen am 14. Mai stattfinden. Die sechs Oppositionsparteien hatten ihren Kandidaten eigentlich bereits im Februar bekannt geben wollen - so zumindest der Plan vor den verheerenden Erdbeben mit mehr als 45.000 Toten allein in der Türkei.

Das Bündnis will im Falle eines Wahlsiegs unter anderem die Macht des Präsidentenamtes beschneiden und das Parlament stärken. Zu dem Sechser-Bündnis gehören unter anderem die größte Oppositionspartei CHP und die nationalkonservative Iyi-Partei.

Erdogan hatte nach den starken Beben mit verheerenden Auswirkungen für Millionen Menschen in der Türkei erst am Mittwoch verkündet, an dem vorgezogenen Wahltermin Mitte Mai festhalten zu wollen.

© dpa-infocom, dpa:230302-99-805410/2

(dpa)