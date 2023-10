Angriff auf Israel Arabische Welt fordert Ende der Gewalt

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) drangen auf eine umgehende Waffenruhe. Das Außenministerium forderte in einer Mitteilung „Bemühungen um einen gerechten und umfassenden Frieden“. Gewalt, Spannungen und Instabilität in der Region müssten verhindert werden. Die VAE schlossen vor drei Jahren in einem historischen Schritt einen Friedensvertrag mit Israel.