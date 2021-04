Schlag gegen Kreml-Kritiker : Arbeitsverbot für Nawalny-Organisationen in Russland

Moskau Vor der russischen Parlamentswahl im Herbst wird die Arbeit der Opposition per Gerichtsbeschluss lahmgelegt. Die Staatsanwaltschaft wirft den Organisationen von Kremlgegner Nawalny Extremismus vor.

Die Bundesregierung verurteilte das Arbeitsverbot. „Mit Mitteln der Terrorbekämpfung gegen politisch unliebsame Meinungen vorzugehen, das ist mit rechtsstaatlichen Prinzipien in keiner Weise vereinbar“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Er bekräftigte die Forderung nach einer Freilassung des Oppositionellen, der auch adäquate medizinische Betreuung und Zugang zu Ärzten seines Vertrauens bekommen müsse.

Die russische Opposition wirft dem Kreml vor, die Justiz für die Zerstörung all dessen zu instrumentalisieren, was Nawalny und seine gegen Korruption gerichtete Bewegung in Jahren aufgebaut haben. Die Moskauer Staatsanwaltschaft will die Organisationen, darunter seine Anti-Korruptions-Stiftung und seine Regionalstäbe, als extremistisch einstufen und damit dauerhaft verbieten lassen.