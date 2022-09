Lateinamerika : Argentiniens Präsident spricht von Mordanschlag auf Kirchner

Buenos Aires Ein Korruptionsprozess gegen Cristina Kirchner hält Argentinien in Atem - vor der Wohnung der Ex-Staatschefin spielen sich teils gewalttätige Szenen ab. Jetzt gibt es eine Festnahme.

Argentiniens Staatschef Alberto Fernández hat den Vorfall vor dem Wohnhaus von Vizepräsidentin Cristina Kirchner als Mordanschlag bezeichnet. Kurz nach 21.00 Uhr Ortszeit habe ein Mann ein Attentat auf das Leben der 69-Jährigen verübt, sagte Fernández am späten Donnerstagabend (Ortszeit) in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung. Der Angreifer habe in einer Menschenmenge mit einer Schusswaffe auf den Kopf der ehemaligen Präsidentin gezielt und abgedrückt. Es habe sich aber kein Schuss gelöst. Medienberichten zufolge blieb die Politikerin unverletzt.