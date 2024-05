Gazastreifen Armee: Leiche von Deutsch-Israelin Shani Louk gefunden

Das beispiellose Massaker der Hamas und anderer islamistischer Gruppen in Israel am 7. Oktober 2023 war der Auslöser des Gaza-Krieges. In mehreren Kibbuzim, auf zwei Festivals und bei Angriffen auf Armeeposten wurden rund 1200 Menschen grausam getötet und 250 weitere als Geiseln genommen. Unklar ist, wie viele der Geiseln noch leben. Erst am Donnerstag waren die Leichen von zwei ebenfalls am 7. Oktober ermordeten thailändischen Landarbeitern geborgen worden.