Südkaukasus : Armeniens Präsident Sarkissjan tritt zurück

Sein Rücktritt sei keine emotionale Entscheidung, sondern entspreche einer gewissen Logik, so Armen Sarkissjan. Foto: Karo Sahakyan/PAN Photo/AP/dpa

Eriwan Überraschender Rücktritt in Armenien: Präsident Armen Sarkissjan hat sein Amt niedergelegt. Er war im Zuge des Kriegs um Berg-Karabach mit Regierungschef Nikol Paschinjan aneinander geraten.

Das verkündete der 68-Jährig in einer am Abend in der Hauptstadt Eriwan vom Präsidialamt veröffentlichten Erklärung. „Das ist absolut keine emotionale Entscheidung, sondern entspricht einer gewissen Logik.“