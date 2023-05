Diplomatie Assad zu Treffen der Arabischen Liga eingeladen

Syriens Präsident Baschar al-Assad hat nach Wiederaufnahme seines Landes in die Arabische Liga eine Einladung zum anstehenden Gipfeltreffen der Organisation erhalten. Saudi-Arabiens König Salman als Gastgeber des Treffens am 19. Mai habe Assad eingeladen, berichteten die Staatsagenturen beider Länder am Mittwoch. Saudi-Arabiens Botschafter in Jordanien habe Assad die Einladung während eines Besuchs in Damaskus übergeben.