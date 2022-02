Diplomatie : Atom-Deal mit dem Iran: Verhandlungen gehen weiter

Wien Gibt es noch ein Zurück zum Atomabkommen von 2015? In dieser Woche sollen die entscheidenden Gespräche mit dem Iran unter Federführung der EU geführt werden.

Die Verhandlungen über die Rettung des Atomabkommens mit dem Iran werden am Dienstag in Wien fortgesetzt. Das teilte die EU, die die Gespräche koordiniert, am Montag in Brüssel mit.