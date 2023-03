Russische Invasion Atomwaffen für Belarus - Putin erhöht Druck im Ukraine-Krieg

Zehn Flugzeuge sind nach Darstellung Putins in Belarus schon so umgerüstet worden, dass sie die Waffen tragen können. Hinzu kommen Iskander-Raketen, die mit atomaren Sprengköpfen bestückbar sind. Schon am Montag in einer Woche soll die Ausbildung an den Waffen beginnen, sagt Putin in dem Interview des TV-Senders Rossija-24. Am 1. Juli sollen dann die Depots für die Raketen fertig sein.