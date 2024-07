Schlag gegen Irans „Achse“ Attacken in Teheran und Beirut: Gefahr eines großen Kriegs

Die Attacken in Beirut und Teheran werden als Versuch Israels gesehen, stärker in die Offensive zu gehen und den Krieg in das Gebiet des Feindes zu verlegen. Israel versucht offenbar auch, seine Abschreckungsfähigkeit, die seit dem verheerenden Überraschungsangriff der Hamas auf das israelische Grenzgebiet am 7. Oktober vergangenen Jahres als massiv beschädigt galt, wieder herzustellen.