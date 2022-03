Krieg gegen die Ukraine : Auch USA sperren Luftraum für russische Flugzeuge

Washington Als weitere Sanktion gegen Russland sperren die Vereinigten Staaten ihren Luftraum für russische Flugzeuge. Das verkündet Präsident Biden in seiner Rede zur Lage der Nation.

USA und Europa mit einer Stimme

Schon am Wochenende waren in Europa zudem mehrere Länder mit einer Sperrung ihres Luftraums für russische Flugzeuge vorangeschritten. Am Sonntag schlug die EU-Kommission schließlich vor, den gesamten Luftraum der Gemeinschaft zu sperren. „Wir schlagen ein Verbot für alle in russischem Besitz befindlichen, in Russland registrierten oder von Russland kontrollierten Flugzeuge vor“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Auch die Schweiz hat ihren Luftraum für russische Flugzeuge weitgehend gesperrt.