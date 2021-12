Militärjunta : Aung San Suu Kyi in Myanmar zu vier Jahren Haft verurteilt

Naypyidaw Seit dem Militärputsch vor zehn Monaten sitzt Aung San Suu Kyi im Hausarrest. Die Junta wirft der Politikerin zahlreiche Vergehen vor. Jetzt gab es die ersten Schuldsprüche.

Im Prozess gegen die entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi in Myanmar sind die ersten Urteile gefallen: Ein Sondergericht in der Hauptstadt Naypyidaw sprach die 76-Jährige am Montag in zwei Anklagepunkten schuldig und verurteilte sie zu vier Jahren Haft.