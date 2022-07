Pandemie : Aus von Corona-Quarantäne in Österreich

Aus von Corona-Quarantäne in Österreich

Wien Die Corona-Lage scheint viel angespannter als im Sommer 2021. Trotzdem schafft Österreich die Quarantäne für Infizierte ab. Aus Sicht der Regierung ein deutlicher Schritt hin zu mehr Normalität.

Mitten in der sommerlichen Corona-Welle schafft Österreich die Quarantäne für Infizierte ab. „Wir machen jetzt Verkehrsbeschränkungen statt verpflichtender Quarantäne“, sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Dienstag in Wien. Die grundsätzliche Lockerung werde ab 1. August gelten. Auch Infizierte dürften nun weiter unterwegs sein, allerdings mit FFP2-Maske.