Diplomatie : Auschwitz Komitee sieht Steinmeiers Polen-Reise als Signal

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt auf dem Frederic-Chopin-Flughafen mit einem Airbus der Flugbereitschaft der Bundeswehr an. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Warschau/Berlin 1991 schlossen Deutschland und Polen einen Nachbarschaftsvertrag ab. Zum Jahrestag reist Bundespräsident Steinmeier nach Warschau. Er trifft seinen Kollegen Duda, Jugendliche und KZ-Überlebende.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist in Warschau vom polnischen Präsidenten Andrzej Duda mit militärischen Ehren empfangen worden.

Am 30. Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags will Steinmeier ein Zeichen der Verbundenheit senden und mit Duda über Wege in die gemeinsame europäische Zukunft diskutieren. Der Besuch sei „ein Zeichen des die Hand Reichens und gemeinsam nach vorne Blickens“ trotz der Schwierigkeiten, die es im Verhältnis der Regierungen gebe, hieß es aus Kreisen des Bundespräsidialamtes.