Osteuropa : Ausgang der Parlamentswahl in Bulgarien weiter unklar

Ausgang der Parlamentswahl in Bulgarien weiter unklar

Sofia Ex-Ministerpräsident Boiko Borissow oder der Entertainer Slawi Trifonow - es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Der Ausgang der vorgezogenen Parlamentswahl am Sonntag in Bulgarien war am Montag noch immer unklar.