Kriminalität : Ausnahmezustand in El Salvador wieder verlängert

Ausnahmezustand in El Salvador wieder verlängert

Ein Mann, der wegen angeblicher Verbindungen zu Banden verhaftet wurde, wartet gefesselt auf seine Verlegung in ein Gefängnis von San Bartolo. Foto: Salvador Melendez/AP/dpa

San Salvador Krieg gegen Banden in El Slavador: Der Notstand wird ein weiteres Mal verlängert. Mehr als 50.000 mutmaßliche Gangster sind bisher festgenommen worden. Menschenrechtler sprechen von willkürlichen Inhaftierungen.

Im Kampf gegen die mächtigen Banden in El Salvador bleibt der Ausnahmezustand für einen sechsten Monat in Kraft. Das Parlament verlängerte den Notstand zum fünften Mal in Folge.