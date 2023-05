Regierung Ausreisesperre gegen Imran Khan verhängt

Am 9. Mai war Khan unter großer Aufmerksamkeit von einem Gericht in Islamabad abgeführt worden. Seine Anhänger stürmten anschließend mehrere Militärstützpunkte. Der Politiker kam aufgrund einer Entscheidung des Obersten Gerichts schließlich gegen Kaution frei. Eine weitere Inhaftierung des früheren Kricket-Stars scheint nicht ausgeschlossen. Mehrere Anhänger müssen sich nun vor Militärgerichten verantworten, was Menschenrechtsorganisationen kritisierten. Nach den Unruhen erklärten viele Politiker ihren Rücktritt aus Khans PTI-Partei, während tausende Anhänger festgenommen wurden. Regierungsvertreter erwägen außerdem ein Verbot der PTI.