Parlament belogen Ausschuss stellt Johnson vernichtendes Zeugnis aus

„(...)wir ziehen den Schluss, dass Mr. Johnsons Verhalten vorsätzlich war und dass er sich der schweren Missachtung des Parlaments schuldig gemacht hat“, hieß es in dem mehr als 100-seitigen Bericht, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Dafür und für weiteres Fehlverhalten empfahl der Ausschuss Johnson 90 Tage lang aus dem Unterhaus verbannen. Er hätte sich wohl erneut in seinem Wahlbezirk den Wählern stellen müssen.