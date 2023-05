Wahl am Sonntag Was bedeutet die Wahl in der Türkei für Deutschland?

In diesen Tagen ist viel von einer Schicksalswahl die Rede. Europa blickt am Sonntag gespannt auf die Türkei: Werden die rund 64 Millionen Wahlberechtigten Recep Tayyip Erdogan nach zwanzig Jahren an der Macht abwählen? Bei der Wahl am Sonntag muss der 69 Jahre alte Präsident erstmals um seinen Machterhalt bangen. Erdogan und sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu, der 74 Jahre alte Chef der oppositionellen Volkspartei CHP, liefern sich in Umfragen derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen.