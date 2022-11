Nahost-Konflikt : Autoattacke und Konfrontationen: Fünf Palästinenser getötet

Eine Gruppe maskierter Männer attackieren in Beit Ummar isrealische Soldaten mit Feuerwerkskörpern. Foto: Mahmoud Illean/AP/dpa

Tel Aviv/Ramallah Die Lage im besetzten Westjordanland kommt nicht zur Ruhe. Erneut gibt es Todesopfer beim Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern.

Zuvor wurde in der Nacht bei Konfrontationen nahe Hebron ein 44-Jähriger durch eine Schussverletzung am Kopf getötet, wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte. Neun weitere seien verletzt worden. In zwei Dörfern nahe Ramallah seien zudem heute insgesamt drei Männer getötet worden, darunter zwei Brüder.