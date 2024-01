Gaza-Krieg Baerbock an Israel: Humanitäres Völkerrecht einhalten

Israel müsse dringend mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen lassen und seine Einsätze anpassen. „Viele Hunderttausende Menschen haben auf israelische Anweisung im Süden Gazas Schutz gesucht - gerade auch in UN-Einrichtungen und an anderen Orten“, hob Baerbock hervor. „Sie können sich nicht einfach in Luft auflösen.“ Deswegen reiche ein Aufruf zum Verlassen dieser Orte nicht. Es brauche eine humanitäre Feuerpause - auch damit alle Geiseln freigelassen werden.