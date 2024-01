Diplomatie Baerbock beginnt Ostafrika-Besuch mit Verspätung in Kenia

Außenministerin Annalena Baerbock beginnt ihre Ostafrikareise an diesem Donnerstag mit einem Tag Verspätung in Kenia. Am Mittwoch musste die Grünen-Politikerin auf dem Flug nach Dschibuti am Horn von Afrika wegen einer fehlenden Überfluggenehmigung von Eritrea einen ungewollten Zwischenstopp mit Übernachtung im saudischen Dschidda einlegen. „Die Reise wird nach dem Tankstopp in Dschidda morgen mit dem Programmteil Kenia fortgesetzt“, hieß es am Mittwochabend aus Delegationskreisen.