Krieg in Nahost Baerbock fordert Feuerpause statt Bodenoffensive in Rafah

Die Menschen in Rafah könnten sich „nicht einfach in Luft auflösen“, sagte Baerbock. Sie bräuchten sichere Orte und sichere Korridore, um nicht noch weiter ins Kreuzfeuer zu geraten. „Sie brauchen mehr humanitäre Hilfe. Und sie brauchen eine Feuerpause“, verlangte die Bundesaußenministerin in ungewöhnlich deutlichem Ton von der israelischen Regierung. „Gaza steht vor dem Kollaps.“, warnte sie. Viele der Menschen in Rafah seien den israelischen Evakuierungsaufforderungen gefolgt und aus den Kampfgebieten in Nord-Gaza geflüchtet, „oft mit nichts mehr als ihren Kindern auf den Armen und ihren Kleidern am Leib“.