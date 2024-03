Nahostreise Baerbock: „Großoffensive auf Rafah darf es nicht geben“

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich bei einem Besuch in Ägypten erneut gegen einen israelischen Bodeneinsatz in der Stadt Rafah im Gazastreifen ausgesprochen. „Eine Großoffensive auf Rafah darf es nicht geben“, sagte sie am Flughafen in Kairo. „Menschen können sich nicht in Luft auflösen.“