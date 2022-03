Westbalkanreise : Baerbock in Sarajevo - Regionale Spannungen im Mittelpunkt

Sarajevo Angesichts einer drohenden weiteren Destabilisierung Bosnien-Herzegowinas will Außenministerin Baerbock um eine Orientierung in Richtung Europa werben. Die Region solle „nicht dem Einfluss Moskaus überlassen werden“.

Außenministerin Annalena Baerbock ist am Donnerstag zum Auftakt ihrer zweitägigen Westbalkanreise in Bosnien-Herzegowina mit ihrer Amtskollegin Bisera Turkovic zusammengekommen.

Vor dem Hintergrund einer drohenden weiteren Destabilisierung des Landes will die Grünen-Politikerin um eine Orientierung in Richtung Europa werben. Sie wolle mit ihrem Besuch in Sarajevo sowie im Kosovo und in Serbien auch deutlich machen, „dass wir diese Region im Herzen Europas nicht dem Einfluss Moskaus überlassen werden“, kündigte Baerbock am Mittwochabend vor ihrem Abflug an.