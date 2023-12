Diplomatie Baerbock in Slowenien: Klimakrise und EU-Erweiterung Themen

Laut Baerbock ist eine Aufnahme der Länder in die EU angesichts des seit bald zwei Jahre andauernden russischen Kriegs in der Ukraine als wichtigen Beitrag zur Sicherheit Europas. „Die Länder des westlichen Balkans gehören voll und ganz in unsere Europäische Union. Das ist keine Worthülse, sondern in unserem ganz eigenen Sicherheitsinteresse“, erklärte die Grünen-Politikerin. Sie ergänzte: „Die EU kann sich angesichts Russlands Imperialismus mitten in Europa keine Grauzonen leisten.“