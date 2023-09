Diplomatie Baerbock in US-Interview: Kraftanstrengung gegen Putin

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die USA zu einer gemeinsamen Kraftanstrengung gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine aufgerufen. „(Russlands Präsident Wladimir) Putin bekämpft auch Demokratien weltweit und deshalb müssen wir zusammenstehen“, sagte die Grünen-Politikerin gestern in der vom konservativen TV-Sender Fox News ausgestrahlten Sendung „Special Report with Bret Baier“. Sie ergänzte: „Wir sind stärker als die brutale Aggression von Putin.“