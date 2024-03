Diplomatie Baerbock macht Bosnien-Herzegowina Mut auf dem Weg in EU

Mit Blick auf die Spaltungsbestrebungen im vorwiegend ethnisch-serbisch bevölkerten Landesteil, Republika Srpska (RS), betonte Baerbock: „Wir wollen, dass Bosnien und Herzegowina als ganzes Land in die Europäische Union geht.“ RS wird vom serbischen Nationalisten Milorad Dodik als Präsident geführt, der auch offen gute Beziehungen mit Kremlchef Wladimir Putin pflegt. „Spaltungsfantasien, die auf diesem Weg Steine für die Menschen hier in Bosnien und Herzegowina auf ihrem Weg in die europäische Integration entgegenlegen, die werden wir klar benennen“, sagte die Ministerin weiter.