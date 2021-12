Außenpolitik : Baerbock: Rückkehr von Russland in G7 nicht absehbar

Berlin Klimaschutz und Pandemiebekämpfung: Das werden Themen der deutschen G7-Präsidentschaft 2022 sein. Beim Gipfeltreffen in den bayerischen Alpen wird ein Land aber sicher nicht dabei sein.

Eine Rückkehr Russlands in die G7 der führenden westlichen Wirtschaftsmächte ist für Außenministerin Annalena Baerbock derzeit nicht in Sicht.

Zur „Gruppe der Sieben“ gehören neben Deutschland auch Großbritannien, Frankreich, die USA, Italien, Japan und Kanada. Deutschland übernimmt am 1. Januar für ein Jahr den Vorsitz von Großbritannien. Höhepunkt wird das Gipfeltreffen auf Schloss Elmau in den bayerischen Alpen vom 26. bis 28. Juni sein. Mit ihm könnte auch der erste Deutschlandbesuch von US-Präsident Joe Biden seit seinem Amtsantritt vor einem Jahr verbunden sein. Schwerpunkte der deutschen G7-Präsidentschaft werden der Klimaschutz, die Pandemiebekämpfung und die Stärkung der Demokratien dieser Welt sein.

Trump wollte Russlands Rückkehr in die G7

Vier Jahre später machte der damalige US-Präsident Donald Trump einen überraschenden Vorstoß für eine Rückkehr Russlands in die Gruppe, scheiterte damit aber 2019 auf dem Gipfel im französischen Biarritz. Russland selbst zeigt inzwischen auch kein Interesse mehr an dem Format und setzt auf die größere G20, der auch China, Indien und Brasilien angehören.

G7 als Gruppe der Demokratien im Systemwettbewerb

Ein großer inhaltlicher Schwerpunkt der deutschen G7-Präsidentschaft wird die Klimapolitik sein. Es zeige sich „auf dramatische Art und Weise, dass die Zuspitzung der Klimakrise nicht nur in unterschiedlichen Regionen furchtbares Leid für einzelne Menschen bringt“ - in Deutschland etwa bei der Flutkatastrophe in diesem Jahr, sagte Baerbock. „Die Klimakrise wirkt auch als Konfliktverschärfer in unterschiedlichen Regionen der Welt. Jedes Zehntelgrad weniger an Erderwärmung ist ein Beitrag für die internationale Sicherheit.“ Baerbock hatte die Zuständigkeit für die internationale Klimapolitik vom Umweltministerium ins Auswärtige Amt geholt.