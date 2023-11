Konflikte Baerbock ruft Armenien und Aserbaidschan zu Gesprächen auf

Außenministerin Annalena Baerbock hat Armenien und Aserbaidschan zur Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgefordert, um eine politische Lösung für ihren seit mehr als 30 Jahren dauernden Konflikt zu suchen. Die Vermittlungsbemühungen von EU-Ratspräsident Charles Michel „sind eine Brücke, die den schnellsten Weg zum Frieden aufzeigen kann“, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag nach einem Treffen mit ihrem armenischen Kollegen Ararat Mirsojan in der Hauptstadt Eriwan. „Darum ist es so wichtig, dass möglichst bald eine neue Verhandlungsrunde stattfinden kann“, ergänzte sie.