Folgen des Klimawandels Baerbock sichert Pazifik-Staaten Hilfe zu

Baerbock besuchte ein Dorf im Landesinneren von Fidschis Hauptinsel Viti Levu. Insgesamt gehören 330 Inseln im Südpazifik zu dem Land, das wie 13 weitere pazifische Inselstaaten besonders stark vom Klimawandel betroffen ist. In dem an einem Fluss gelegenen Vuniniudrovo müssen wegen Überschwemmungen und Landerosionen nach und nach Familien in höhere Gebiete umgesiedelt werden. Die Küstenregionen Fidschis haben mit dem steigenden Meeresspiegel zu kämpfen. Sechs Dörfer wurden auf Fidschi wegen der Folgen des Klimawandels schon aufgegeben, 42 gelten als stark gefährdet.