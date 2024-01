Gaza-Krieg Baerbock: Terror und humanitäre Not in Nahost beenden

Katz hatte kürzlich bei der Amtsübernahme von seinem Vorgänger Eli Cohen gesagt, er sehe sein Land „mitten in einem Dritten Weltkrieg“ gegen den Iran und den radikalen Islam. „Dieser Feind erinnert an die dunkelsten Perioden in der Geschichte der Menschheit, und wir sind entschlossen, unser Ziel zu erreichen, die Hamas zu stürzen“, erklärte Katz nach Darstellung der israelischen Nachrichtenseite „ynet“ und der Zeitung „Times of Israel“. Der Iran hat als Erzfeind Israels eine „Achse des Widerstands gegen Israel“ aufgebaut, zu der neben der Hamas auch Kräfte in Syrien, die Hisbollah im Libanon und die Huthis im Jemen gezählt werden.