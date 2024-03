Diplomatie Baerbock: „tiefe Freundschaft“ zwischen Berlin und Paris

Am Nachmittag kam Baerbock in Paris zu einem Arbeitstreffen mit ihrem französischen Kollegen Stéphane Séjourné zusammen. Dabei dürften auch die jüngsten Unstimmigkeiten zwischen Kanzler Olaf Scholz (SPD) und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine Rolle gespielt haben. Scholz hatte kürzlich seine Linie verteidigt, keine Soldaten in die Ukraine zu entsenden. Er reagierte damit auf einen Vorstoß Macrons, der aufhorchen ließ, als er einen solchen Einsatz westlicher Bodentruppen nicht ausschloss. Auch der Abhörskandal bei der Bundeswehr dürfte in Paris zur Sprache gekommen sein. Über Ergebnisse des Treffens wurde zunächst nichts bekannt - eine Unterrichtung der Öffentlichkeit war nicht geplant.