Krieg in Nahost Baerbock um Krisendiplomatie im Nahen Osten bemüht

Am 13. Oktober begab sich Baerbock zu einem ersten Besuch als Zeichen der Solidarität nach den Angriffen der Hamas nach Israel. Zusammen mit Cohen besuchte sie ein Krisenzentrum in einer Stadt nahe des Gazastreifens und versicherte dem Land die Solidarität Deutschlands. "In diesen schrecklichen Tagen stehen wir an Ihrer Seite und fühlen mit Ihnen. In diesen Tagen sind wir alle Israelis", so ihre Worte.