Fachkräftemangel Baerbock und Heil auf Werbetour um Pflegekräfte in Brasilien

In der Pflege sei der Bedarf an Fachkräften in Deutschland groß, während es in Brasilien einen Überhang an gut ausgebildeten Kräften gebe, sagte der Minister. Heil warb in einer Ausbildungsstätte der Katholischen Universität Brasília (UCB) um Zuwanderer. Arbeits- und Lohnbedingungen in der Pflege müssten verbessert werden, darin würden sich beide Länder gleichen. Pro-Rektorin Adriana Pelizzari zeigte sich offen für einen Austausch von Studenten und Zusammenarbeit in der Forschung. Heil sagte, die Universität Göttingen habe daran Interesse. In Deutschland suche man händeringend Pflegekräfte.