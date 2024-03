Krieg in Nahost Baerbock verlangt sofortige Feuerpause in Gaza

„Brennende Sorgen vor einer großflächigen Offensive in Rafah schüren neuen Hass und lassen Frieden in die Ferne rücken“, warnte die Bundesaußenministerin. Die Pläne für eine Bodenoffensive sind international umstritten, weil etwa 1,5 Millionen der mehr als 2,2 Millionen Bewohner des Gazastreifens dort weitgehenden Schutz vor den Kämpfen in anderen Teilen des Küstenstreifens gefunden haben. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte bei einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken in Tel Aviv am Freitag deutlich gemacht, dass er eine Offensive in Rafah notfalls auch im Alleingang durchführen will.