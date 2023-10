Balkan Baerbock warnt vor weiterer Eskalation im Kosovo-Konflikt

Am Samstag hatte die kosovarische Führung in Pristina erneut Alarm geschlagen: Serbien sei mit Militär in Richtung des Kosovos vorgerückt - und zwar sogar „aus drei verschiedenen Richtungen“, hieß es in einer Presseerklärung. Serbien habe am Freitag Militär und Polizei in 48 vorgeschobene Operationsbasen entlang der Grenze zum Kosovo geschickt, im serbischen Hoheitsgebiet, einige Kilometer von der Grenze entfernt. Dabei habe Serbien Flugabwehrsysteme und schwere Artillerie in Stellung gebracht. Das Vorrücken diene „einer möglichen militärischen Aggression gegen die Republik Kosovo“, hieß es weiter.