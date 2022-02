Außenpolitik : Baerbock will Schwung in Nahost-Friedensprozess bringen

Berlin Zwei Monate nach Amtsantritt besucht Außenministerin Annalena Baerbock Israel, Jordanien und Ägypten. Für die Grünen-Politikerin stehen schwierige Themen auf dem Programm. Es geht auch um Menschenrechte.

Zu Beginn ihrer dreitägigen Nahostreise will Baerbock die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem besuchen. Zum Gedenken an die von Nazi-Deutschland ermordeten sechs Millionen Jüdinnen und Juden will sie dort einen Kranz niederlegen. Im Anschluss sind Gespräche mit Außenminister Jair Lapid und Ministerpräsident Naftali Bennett geplant. Am Nachmittag kommt Baerbock in Ramallah in den Palästinensergebieten mit Präsident Mahmud Abbas und Außenminister Riad Malki zusammen.