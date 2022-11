Genf : Baerbock wirbt für Iran-Resolution im UN-Menschenrechtsrat

Genf Seit zwei Monaten wird im Iran protestiert, es gab hunderte Tote. Deutschland hat den UN-Menschenrechtsrat deshalb angerufen. Zur Sondersitzung reist die oberste Diplomatin Berlins selbst nach Genf.

Baerbock will für eine Resolution werben, über die noch am Nachmittag abgestimmt wird. In dem Entwurf wird die Gewalt verurteilt und die Regierung in Teheran wird aufgerufen, die Menschenrechte insbesondere der Frauen zu schützen. Zudem soll eine unabhängige Untersuchung der Vorgänge eingeleitet werden. Dabei soll auch Beweismaterial gesammelt werden, das später bei etwaigen Gerichtsprozessen gegen Verantwortliche für unnötige Gewalt verwendet werden kann.