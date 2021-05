Impfkampagne kommt in Schwung : Bald jeder zweite EU-Bürger geimpft

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, spricht beim EU-Sondergipfel. Foto: dpa/Olivier Matthys

Brüssel Die EU erhält in den nächsten Monaten 529 Millionen Impfdosen. Angesichts dieser Zahlen zögerte der EU-Gipfel nicht lange und beschloss, bis Ende des Jahres 100 Millionen Vakzine an ärmere Länder abzutreten – bevorzugt offenbar in Afrika.



Von Detlef Drewes

Ursula von der Leyen ließ es sich nicht nehmen, die „guten Nachrichten“ persönlich zu überbringen. Beim zweiten Tag des Treffens der 27 EU-Staats- und Regierungschefs legte die Präsidentin der Kommission zunächst eine Impf-Bilanz vor, die sogar die Skeptiker in den Reihen der Staatenlenker still werden ließ. Bis zum Ende des Monats Mai werden 46 Prozent der erwachsenen EU-Bürger eine Erstimpfung erhalten haben. Das sind rund 170 Millionen Menschen. Und dabei kommt die Kampagne erst richtig in Schwung.

Im zweiten Quartal hatte die Brüsseler Kommission mit 300 Millionen Impfdosen gerechnet. Tatsächlich lieferten Biontech, Astrazeneca, Moderna sowie Johnson & Johnson aber 413 Millionen. Im dritten Vierteljahr sollen es sogar 529 Millionen Dosen werden. Angesichts dieser Zahlen zögerte der EU-Gipfel nicht lange und beschloss, bis Ende des Jahres 100 Millionen Vakzine (30 Millionen aus dem deutschen Kontingent) an ärmere Länder abzutreten – bevorzugt offenbar in Afrika.

QR-Code für Geimpfte, Genesene sowie negativ Getestete

Große Einigkeit herrschte in Brüssel angesichts dieser Zahlen auch über das Impf-Zertifikat, mit dem die Bürger spätestens ab Ende Juni wieder frei reisen dürfen. Für Geimpfte, Genesene sowie negativ Getestete werde es dann einen QR-Code geben, der den Impfstatus an den Grenzen, am Flughafen oder auch im Hotel fälschungssicher nachweisen soll. Allerdings gibt es noch erheblichen Nachholbedarf in einigen Mitgliedstaaten, die noch nicht darüber entschieden haben, welche Freiheiten die Menschen mit dem Nachweis zurückbekommen sollen – darunter ist auch Deutschland. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zeigte sich allerdings am Dienstag in Berlin überzeugt, dass auch die Bundesrepublik Ende Juni das EU-Impfzertifikat ausgeben könne. Die Staatenlenker der Gemeinschaft zeigten sich zufrieden.

Doch die Einigkeit hielt am letzten Tag des Gipfels nicht lange an. Denn obwohl die Union sich bereits grundsätzlich auf ein Klimaschutzziel für 2030 (55 Prozent weniger CO 2 -Emissionen gegenüber 1990) und 2050 (Klimaneutralität) verständigt hat, beginnen in diesen Wochen die Abstimmungen für den Weg dorthin. Die EU-Kommission will am 14. Juli ihr Programm „Fit for 55“ präsentieren – und das dürfte einige bittere Pillen beinhalten. So soll, ersten Verlautbarungen beim Gipfel zufolge, der Emissionshandel auch auf weitere sensible Bereiche ausgedehnt werden. Dazu zählen Gebäude und Verkehr. Mit anderen Worten: Heizen und Autofahren könnten zum Teil deutlich teurer werden. Das halten die Regierungschefs aus dem Osten allerdings für nicht zumutbar. Schon heute zahlen viele Bürger dieser Staaten gemessen am Einkommen deutlich höhere Preise als etwa die Bundesbürger.

Wohlhabende Länder sollen größere Anteile am Emissionsabbau übernehmen

Um aus diesem Zirkel herauszukommen, diskutierten die Staatenlenker am Dienstag eine neue Form der Lastenteilung. Polen und andere mittel- und osteuropäische Länder wollen erreichen, dass die wohlhabenderen Partner im Norden und Westen des Kontinents größere Anteile am Emissionsabbau übernehmen – vor allem Deutschland. Das würde bedeuten, dass die Bundesrepublik, Frankreich oder die skandinavischen Länder den Ausstoß der Klimagase im Verkehr und bei den Gebäuden deutlich schneller und umfangreicher senken müssten als bisher vorgesehen. Anders, so argumentierten die Ost-Chefs in Brüssel, sei die Umstellung nicht zu meistern. „Klimapolitik und soziale Umverteilung – da geht es ums Eingemachte“, sagte ein ranghoher EU-Diplomat am Rande der Beratungen.