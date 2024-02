Konflikte Balkan-Reise: Verteidigungsminister Pistorius im Kosovo

Der Befehlshaber des Einsatzführungskommandos, Generalleutnant Bernd Schütt, hatte im Januar bei einer Kommandoübergabe in Pristina gesagt: „Der KFOR-Einsatz war, ist und bleibt für den Erhalt der Stabilität in dieser Region unverzichtbar.“ Die Beteiligung an der Mission betreffe auch deutsche Sicherheitsinteressen unmittelbar.