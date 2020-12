Durchbruch um fünf vor zwölf? : Barnier: Nur noch „einige Stunden“ für Brexit-Handelspakt

Eine britische und eine europäische Fahne im Hauptsitz der Europäischen Kommission in Brüssel. Foto: Olivier Hoslet/Pool EPA/AP/dpa

London/Brüssel Die EU und Großbritannien scheinen sich beim Ringen um ein Handelsabkommen wieder ein Stückchen näher gekommen zu sein. Doch der Gordische Knoten ist noch nicht zerschlagen. Beide Seiten sehen noch große Differenzen, besonders London gibt sich pessimistisch.

Für die Verhandlungen mit Großbritannien bleiben aus Sicht des EU-Unterhändlers Michel Barnier nur noch „einige Stunden“, wenn ein Brexit-Handelspakt noch rechtzeitig zum 1. Januar in Kraft treten soll.

„Wir sind am Moment der Wahrheit“, sagte Barnier am Freitag in Europaparlament. Die Chance für ein Abkommen sei da, aber der Pfad dorthin sei sehr schmal.