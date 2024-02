Aufwertung im Europaparlament Wie die Bauern die EU-Debatte in Straßburg prägen

Die beste Debattenzeit der Woche widmet das Europaparlament der europäischen Agrarpolitik, nimmt sich sehr viel Zeit dafür und schickt auch die erste Garde ins Rennen um die besseren Argumente. Zwar hat am Vortag Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch für ihre Institution die Signale bereits verändert und die von den Landwirten erbittert bekämpfte Pestizidverordnung endgültig zurückgezogen. Doch als am Mittwoch die Redner von links und rechts, vom Rand und aus der Mitte heftig aneinandergeraten, sind sie sich in einem einig: Enttäuschung über die Ideenlosigkeit der Kommission.