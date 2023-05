Kriminalität Bei Piratenangriff entführte Seeleute wieder frei

Sechs vor Westafrika von Piraten entführte Seeleute eines Öltankers sind nach mehr als fünf Wochen wieder frei. Das dänische Öl- und Schifffahrtsunternehmen Monjasa als Besitzer des Schiffes bestätigte am Montag, dass alle sechs verschleppten Besatzungsmitglieder nun in Sicherheit seien. Alle von ihnen befänden sich in einem relativ guten Gesundheitszustand, erklärte Monjasa-Chef Anders Østergaard mit Blick auf die schwierigen Umstände, denen die Crew-Mitglieder in den vergangenen Wochen ausgesetzt waren. Sie werden demnach nun in ihre jeweiligen Heimatländer zurückgebracht.