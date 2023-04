Beitritt vollzogen Nato hisst die Finnland-Fahne

Es war ein historischer Moment für Finnland, Europa und die Welt, als US-Außenminister Antony Blinken an diesem Dienstag um 14.46 Uhr die Beitrittsdokumente von seinem finnischen Amtskollegen Pekka Haavisto überreicht bekam, sie kurz sichtete und daraufhin feststellte, dass Finnland damit 31. Mitglied der nordatlantischen Vertragsorganisation Nato geworden sei. Als eine knappe Stunde später erstmals die finnische Fahne zeitgleich an den drei wichtigsten Nato-Zentralen gehisst wurde, steckte noch viel mehr Historie dahinter. Denn das blaue Kreuz des Nordens steht für die finnischen Seen, der weiße Grund für den vielen Schnee im Winter – und erinnert damit auch an den Winterkrieg von 1939/1940, als Moskau seinen Nachbarn überfiel, Teile des Landes okkupierte, den Widerstand der Finnen jedoch nicht brechen konnte. Nachdem Russland im Februar letzten Jahres seinen ukrainischen Nachbarn überfallen hatte, brachten die neutralen Finnen als Reaktion das über Jahrzehnte Undenkbare auf den Weg: den nun besiegelten Nato-Beitritt.