Nach Ausschluss von Opposition : Belarus: 300 Festnahmen bei Protesten gegen Präsidentenwahl

Minsk Mehr als 300 Menschen sind in der Republik Belarus (Weißrussland) bei Protesten gegen den Ausschluss von Oppositionskandidaten bei der Präsidentenwahl festgenommen worden.

Zuvor hatte die Wahlkommission in der Hauptstadt Minsk bekanntgegeben, dass insgesamt fünf Kandidaten zur Abstimmung am 9. August zugelassen seien. Der seit mehr als 25 Jahren regierende Staatschef Alexander Lukaschenko will an der Macht bleiben - und hatte unter anderem seinen aussichtsreichsten Gegner, Viktor Babariko, festnehmen lassen.