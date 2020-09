Auf Einladung des DAAD : Belarus: Nobelpreisträgerin Alexijewitsch in Deutschland

Swetlana Alexijewitsch, belarussische Literaturnobelpreisträgerin von 2015. Foto: -/TUT.by/AP/dpa

Minsk Lange zögerte die weltbekannte Autorin Alexijewitsch, ihre Heimat zu verlassen. Aber der Druck des Apparats von Machthaber Lukaschenko wuchs zuletzt immer mehr. Nach ihrer Ankunft in Berlin hat sie einiges vor. Aber wird sie nach Minsk zurückkehren?



Die belarussische Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch ist auf Einladung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes nach Berlin ausgereist. Das sagte ein Sprecher des DAAD der Deutschen Presse-Agentur am Montag auf Anfrage.



Alexijewitsch werde auf Einladung des Berliner Künstlerprogramms des DAAD in Berlin an einer neuen Publikation arbeiten. Die Schriftstellerin hatte bereits 2011 als Stipendiatin des Künstlerprogramms ein Jahr lang in Berlin gelebt.

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, Alexijewitsch werde sich in Berlin auch medizinisch behandeln lassen. In diesem Zusammenhang sei sie von der deutschen Botschaft in Minsk betreut worden.

Die 72-Jährige war am Montag an Bord einer Maschine der belarussischen Fluggesellschaft Belavia nach Deutschland geflogen und in Berlin-Schönefeld gelandet. Die gesundheitlich angeschlagene Autorin gehört zu den schärfsten Kritikern des Präsidenten Alexander Lukaschenko. Sie forderte immer wieder seinen Rücktritt - fühlte sich zuletzt aber bedroht von den Behörden in „Europas letzter Diktatur“, wie Gegner Lukaschenkos das Land nennen.

Die international bekannte Schriftstellerin hatte sich als Mitglied im Präsidium des von der Opposition gegründeten Koordinierungsrates für einen friedlichen Machtübergang in ihrem Land engagiert. Wegen ihrer Funktion in dem Gremium war sie unlängst auch von den Ermittlern vorgeladen worden. Der belarussische Generalstaatsanwalt Alexander Konjuk hatte den Koordinierungsrat für illegal erklärt und ihm den Versuch der Machtergreifung vorgeworfen.

Alexijewitsch hatte sich als Mitglied im Präsidium des von der Opposition gegründeten Koordinierungsrates für einen friedlichen Machtübergang in ihrem Land engagiert. Sie musste deshalb befürchten, wie ihre Mitstreiter strafrechtlich verfolgt zu werden.

Von den sieben Mitgliedern des Präsidiums war sie neben dem unlängst aus der Haft entlassenen Gewerkschafter Sergej Dylewski die einzige, die in Minsk noch in Freiheit war. Die übrigen Mitglieder, darunter Oppositionsführerin Maria Kolesnikowa, sind in Haft oder - wie der frühere Kulturminister Pawel Latuschko - ebenfalls ins Ausland ausgereist.

Westliche Diplomaten setzten sich zuletzt für ihren Schutz ein, sie richteten auch einen Bereitschaftsdienst ein, nachdem die Schriftstellerin sich in ihrer Wohnung in Minsk von den Behörden bedroht gefühlt hatte. Alexijewitsch erhielt viele Angebote aus dem Ausland, sich in Sicherheit zu bringen. Das hat sie lange abgelehnt.

Die politisch engagierte Autorin wolle nach ihrer Ausreise nach Deutschland bald in ihre Heimat Belarus zurückkehren. Das sagte ihre Assistentin Tatjana Tjurina dem Minsker Nachrichtenportal tut.by. Es handele sich nicht um eine Emigration. Ihre Rückkehr sei aber abhängig von der Lage in Belarus. Die Schriftstellerin wolle in Schweden eine Buchmesse besuchen und in Sizilien eine Auszeichnung entgegennehmen, sagte Tjurina.

Alexijewitsch hatte Swetlana Tichanowskaja als Gegnerin Lukaschenkos bei der Wahl unterstützt. Die Autorin ergriff dann auch Partei für die friedlichen Proteste gegen Lukaschenko. Bei der neuen großen Sonntagsdemonstration gegen Lukaschenko waren rund 100.000 Menschen auf die Straßen gegangenen, um den Rücktritt des Politiker nach 26 Jahren an der Macht zu fordern. Der 66-Jährige hatte sich nach einer als maßlos gefälscht kritisierten Präsidentenwahl am 9. August zum Sieger erklären lassen. Bei den Protesten am Sonntag gab es einmal mehr rund 350 Festnahmen, wie das Innenministerium in Minsk mitteilte.

Auch Friedenspreisträger aus aller Welt hatten sich mit der Autorin solidarisiert und ihren Mut gewürdigt. „Sie hat nichts anderes getan als das, wofür sie mit dem Friedenspreis des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels im Jahre 2013 ausgezeichnet worden ist: die Wahrheit auszusprechen und ihre Stimme all jenen zu leihen, die sich auflehnen gegen Erniedrigung“, hieß es in der Erklärung. „Wir solidarisieren uns mit Swetlana Alexijewitsch und ihren Gefährt*innen vom Koordinationsrat und fordern die Einstellung der Einschüchterung, der Terrormaßnahmen gegen sie wie gegen die bisher so friedlich verlaufene Bewegung des belarussischen Volkes.“

